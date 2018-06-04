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В Саратовской области уровень смертности снизился на 0,3%

4 июня в 17:52 212 просмотров
, в Саратовской области уровень смертности снизился на 0,3%, сообщает «СарБК».

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По данным статистики, в Саратовской области уровень смертности снизился на 0,3%, сообщает «СарБК».

По данным министерства здравоохранения региона, в 2017 году в Саратовской области число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся.

Всего общее количество жителей области в прошлом году снизилось на 16,3 тысяч человек (-0,7%). Смертность по итогам пятилетки снизилась на 5%, показав минимальное значение за последние 24 года. Но продолжает снижаться и рождаемость — за три года на 18%. В 2017-м родилось 23 616 чел. (-12,8% к 2016 г.). Одна из причин — уменьшение числа женщин активного репродуктивного возраста (20−29 лет).


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