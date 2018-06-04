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В пензенские больницы с укусами клещей обратились более 500 человек (видео)

4 июня в 19:43 222 просмотра

Управление Роспотребнадзора с начала сезона активности клещей зарегистрировало более 500 обращений граждан. Инфекцией заражен каждый 17 исследованный клещ.

За всю жизнь клещ преодолевает не более десяти метров. Живет крошечный паукообразный с постоянным чувством голода. Первыми жертвами еще молодой личинки становятся мыши, кроты, зайцы и белки. А дальше она вырастает и перебирается на людей. Причем сам по себе укус не опасен, если предыдущие пострадавшие не были заражены болезнями.

В лабораторию регионального отделения Роспотребнадзора ежедневно со всей области поступают несколько десятков особей. Их исследуют на наличие клещевого энцефалита, боррелиоза, сыпного и возвратного клещевого тифа, вируса пироплазмоза.

После обнаружения ДНК с помощью реактивов определяют, был заражен клещ или нет. Всего с 11 апреля 2018 года к специалистам ведомства обратились более 500 пензенцев, 150 клещей сняли с детей, 32 исследованные особи оказались переносчиками боррелиоза. Остановить распространение членистоногих помогает акарицидная обработка территорий.

«На данный момент практически завершена обработка пришкольных и загородных лагерей. Нужно иметь в виду, что она должна быть закончена за десять дней до начала смен», — сказала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Собираясь на прогулку в сквер или лесопарковую зону, не стоит забывать и о мерах предосторожности. Надежной защитой от клещей станет одежда из плотной ткани. К примеру, — брюки или кофта с плотно прилегающими к запястьям манжетами. Встретив человека в такой броне, клещ даже не будет пытаться его атаковать. Если же все же вас укусили, а результат лабораторного исследования оказался положительным, необходимо как можно скорее обратиться к врачу-терапевту по месту жительства. В зависимости от индивидуальных особенностей, медработник назначит курс антибактериальной терапии, сообщает телеканал «Экспресс».


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