В Пензе состоялось открытое первенство области по фитнес-боксу (видео)

В Пензе в физкультурно-оздоровительном комплексе «Айсберг» прошло открытое первенство области по фитнес-боксу. Это достаточно молодое движение, которое объединяет любителей здорового образа жизни и приверженцев контактного вида спорта.

Фитнес-бокс — это тот же бокс в классическом понимании этого слова, но только для тех, кто хочет совмещать увлечение спортом с бизнесом, семьей и воспитанием детей. Правда есть одно но — тренировки отличаются от привычных.

«Фитбокс — это сочетание силовых нагрузок, техники бокса и работы с партнером на снарядах», — рассказал президент федерации фитнес-бокса Пензенской области Антон Маклаков.

Те, кто этим увлечен, не гонятся за высокими спортивными достижениями, для них главное — активный образ жизни. Многие приходят на тренировки и соревнования семьями, стремясь воспитать в подрастающем поколении бойцовский характер и умение постоять за себя.

«Мы занимаемся этим для поддержания физического здоровья, чтобы не просто по вечерам сидеть на диване, смотреть телевизор. Учим детей, прививаем им любовь к спорту», — сказал член федерации фитнес-бокса Пензенской области Владимир Ерусланов.

В первенстве области приняли участие спортсмены от 18 до 30 лет. Главная борьба развернулась между представителями Пензы и Заречного.

В планах федерации — организовать осенний турнир, на который приедут спортсмены из других регионов России, сообщает телеканал «Экспресс».