В селе Ломовка почтили память контр-адмирала Владимира Истомина (видео)

В селе Ломовка Лунинского района Пензенской области почтили память знаменитого контр-адмирала Владимира Ивановича Истомина. К мемориальной доске на здании местной школы возложили цветы.

«Мы провели собрание, возложили венки, совершили поездку по святым местам, заехали в село Большой Вьяс, там находится монастырь. Его настоятель, отец Нифон, провел экскурсию и совершил молебен», — рассказал председатель регионального совета ветеранов внутренних войск «Беркут» Олег Сидоренко.

Участие в торжествах приняли ветераны Великой отечественной войны, труженики тыла, представители общественных организаций. Они рассказали учащимся местной школы о жизни и судьбе контр-адмирала. Организаторы намерены в ближайшее время провести еще несколько памятных акций (0+), сообщает телеканал «Экспресс».