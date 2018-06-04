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В Пензе на здании госархива появилась мемориальная доска (видео)

4 июня в 20:06 206 просмотров
, бывшего директора учреждения, автора книг по краеведению.

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В Пензе стало одной мемориальной доской больше. 4 июня на здании госархива появилась доска с именем Вячеслава Година, бывшего директора учреждения, автора книг по краеведению.

Вячеслав Годин возглавлял архив с 1969-го по 1991-го год. Он активно сотрудничал еще с одним известным краеведом Виталием Лебедевым. На его счету более — 300 статей по истории Пензенского края. Архивист принимал активное участие в создании «Пензенской энциклопедии» (12+). Открытие доски приурочат к 100-летию архивной службы России. Церемония состоится 5 июня, в половине десятого утра (0+).

«Его главным трудом можно назвать справочник «Улицы Пензы» (12+), который он составлял в течение 20 лет, в нем подробно рассказано об истории улиц, их возникновении, а также местонахождении, которое помогает жителям ориентироваться в городе», — рассказал ведущий архивист государственного архива Пензенской области Сергей Кузичкин, сообщает телеканал «Экспресс».


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