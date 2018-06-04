В Пензенской области выбрали лучшего по рукопашному бою (видео)

Во дворце единоборств «Воейков» прошли чемпионат и первенство Пензенской области по рукопашному бою. В турнире приняли участие около 50 бойцов из разных уголков региона.

Чемпионат и первенство Пензенской области по рукопашному бою считаются престижными соревнованиями, дающими путевку на национальные турниры.

«В настоящее время рукопашный бой развивается, идет смена поколений. В данный момент выступают бойцы, которым по 19−20 лет», — сказал главный судья соревнований, президент федерации рукопашного боя Пензенской области Борис Щербинин.

Среди участников чемпионата и первенства области по рукопашному бою немало спортсменов, которые выступают на профессиональном ринге. Как правило, бойцы, которые бьются по правилам UFC и ММА когда-то прошли школу рукопашного боя. Среди них — представитель клуба «Север» Антон Дарвин.

«Простых соревнований не бывает, всегда нужно позитивно настраиваться и готовиться к ним, уровень участников и проведения мероприятия растет, это заметно», — отметил он.

Рукопашный бой близок к универсальному боевому искусству. В нем присутствуют удары ногами, руками, многие элементы позаимствованы из дзюдо и самбо. Именно из-за этого он с годами не теряет популярности и порой приманивает как магнит и девушек. Татьяна Белотелова заразилась любовью к этому боевому искусству четыре года назад. А сейчас она уже призер чемпионата Приволжского федерального округа. На соревнованиях в «Воейкове» девушка вошла в состав судейской коллегии. О том, что решала связать свою жизнь с рукопашным боем, не пожалела ни разу.

«Сидела дома, смотрела фильм, после него начались бои UFC. Там девчонки долгое время этим занимаются, они вышли, одна из них закончила бой за пять секунд. Мне очень понравилось», — сказала она.

В неофициальном командном зачете в чемпионате области по рукопашному бою лучшими стали представители пензенского центра единоборств «Кремень». Второе место занял спортклуб «Алаит» из Кузнецка, а третье — клуб «Север», сообщает телеканал «Экспресс».