Губернатор предложил построить в Пензе скейт-парк

В завершение поездки глава региона подошел к скейтбордистам, которые катаются на площадки Ленина и поинтересовался, есть ли у них специальная площадка. По словам молодежи, такой нет.

«Олег Васильевич [Ягов, заместитель председателя областного правительства], нужно с ребятами обсудить их предложения. Может быть, в других городах есть подобные проекты. Надо посмотреть, сколько такой парк будет стоить. Я должен понять, какова цена вопроса, сколько ребят этим занимаются и есть ли перспектива. Если все сойдется, подумаем, где можно построить. Думаю, можно реализовать этот проект», — сказал Иван Белозерцев.