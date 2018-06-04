Белозерцев назвал тротуар у Первопоселенца угробищем

По пути на ул. Замойскую, которую предложил реконструировать главный архитектор области Леонид Иоффе, глава региона возмутился состоянием тротуара на ул. Кирова, в частности — водоотводом, который превратился в длинную яму.

«Хотя бы возьмите «Пензадормост», подсыпьте гравий, чтобы люди не спотыкались», — поручил он вице-мэру Юрию Ильину.

Чиновник сказал, что «что-нибудь придумают».

По плану, улицу будут приводить в порядок в следующем году. Иван Белозерцев отметил, что нужно готовить хороший проект.

«Угробище какое-то», — охарактеризовал он нынешнее состояние тротуара.

Также он поручил спилить сухую березу на другой стороне улицы и разобраться с проводами, которые свисают едва ли не с каждого столба.