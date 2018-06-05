Дело Пашкова о мошенничестве в перинатальном центре вернули в прокуратуру

В Пензе прошло очередное заседание суда по уголовному делу в отношении экс-мэра города Александра Пашкова и учредителя ООО «ЦСК «Сигма» Сергея Богунова. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По инициативе суда, на обсуждение поставили вопрос о необходимости возвращения дела в прокуратуру.

«На основании того, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований настоящего Кодекса, а это исключает возможность постановления судом приговора или иного решения, вынесено постановление о возвращении уголовного дела прокурору», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Напомним, уголовное дело находится в производстве с августа 2017 года. Александра Пашкова и Сергея Богунова обвиняют в хищении более 96 млн рублей, которые предназначались для строительства перинатального центра.

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