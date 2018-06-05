Зарплаты ученых увеличились на 136% за год

В первом квартале 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, оклады научных сотрудников увеличились на 136% — до 95,5 тыс. рублей.

Это в 34 раза превышает ожидаемую инфляцию этого года (4%), сообщают «Известия».

На втором месте по росту зарплат — преподаватели учреждений профессионального образования: оплата их труда поднялась на 58%, составила 78 тыс. рублей.

На третьем месте идут врачи. У этой категории бюджетников зарплаты выросли на 48% — до 73 тыс. рублей.

В целом в первом квартале 2018 года оплата труда выросла на 11% и составила 42,3 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия».