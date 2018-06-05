Пензячка предложила сделать лестницу с ул. Боевая Гора на тропу здоровья

Свои пожелания девушка написала в «Жалобной книге» информагентства «Пенза-Пресс».

«Почему бы не сделать лестницу от ул. Боевая Гора на тропу здоровья. Я учусь в пединституте, было бы очень удобно коротким путем добираться в университет. Многие мои знакомые студенты говорят об этом. Да и местным жителям, и любому пензенцу можно быстро, без обходных путей попасть из центра города в парк — через улицу Ключевского. Сейчас там есть тропа, но так как подъем очень большой, трудно взбираться по ней. Да и можно это сделать только летом в сухую погоду. При грязи и снеге залезть туда невозможно, просто катишься назад, спускаться тоже очень страшно», — предложила она.

Студентка отметила, что в центре города есть еще много интересных мест, но они заброшены.

«Сейчас часто говорят о туристическом потенциале Пензы, а что делается?» — подытожила автор жалобы.