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Пензячка предложила сделать лестницу с ул. Боевая Гора на тропу здоровья

5 июня в 10:43 420 просмотров
, как сделать удобный короткий путь из центра города на тропу здоровья.

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Пензенская студентка выступила с предложением, как сделать удобный короткий путь из центра города на тропу здоровья.

Свои пожелания девушка написала в «Жалобной книге» информагентства «Пенза-Пресс».

«Почему бы не сделать лестницу от ул. Боевая Гора на тропу здоровья. Я учусь в пединституте, было бы очень удобно коротким путем добираться в университет. Многие мои знакомые студенты говорят об этом. Да и местным жителям, и любому пензенцу можно быстро, без обходных путей попасть из центра города в парк — через улицу Ключевского. Сейчас там есть тропа, но так как подъем очень большой, трудно взбираться по ней. Да и можно это сделать только летом в сухую погоду. При грязи и снеге залезть туда невозможно, просто катишься назад, спускаться тоже очень страшно», — предложила она.

Студентка отметила, что в центре города есть еще много интересных мест, но они заброшены.

«Сейчас часто говорят о туристическом потенциале Пензы, а что делается?» — подытожила автор жалобы.

Фотография: скриншоты - https://yandex.ru/maps/49/penza/?source=wizgeo&utm_source=serp&l=map%2Cstv%2Csta&utm_medium=maps-desktop&mode=search&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&sll=45.001617%2C53.189244&ll=45.017768%2C53.181132&z=17&sspn=0.008905%2C0.003602

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