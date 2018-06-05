В Пензе в кинотеатре «Современник» закрыли зал «Премьерный»

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, изначально в иске прокурора говорилось о 21 нарушении требований пожарной безопасности в нескольких помещениях кинотеатра.

Во время рассмотрения дела 19 нарушений устранили. Но в кинозале «Премьерный» все осталось по-прежнему, речь идет об отсутствии системы вытяжной противодымной вентиляции в кинозале, кроме того, стены в нем отделаны материалом, который не соответствует необходимому классу пожарной опасности.

Эксплуатацию кинозала запретили до устранения нарушений. Решение суда не вступило в законную силу.