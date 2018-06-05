Эксперты рассказали, стоит ли ждать повышения цен на жилье в Пензе
В Пензе на Дне города выступит «Хор Турецкого»
Полная программа мероприятий на День России и День города
А. Маркеев: На Чемпионате нашей стране придется играть тем, что есть
Вам будет интересно
Наши новости
«Ростелеком» и «Национальная Медиа Группа» создадут совместное предприятие
Иван Белозерцев поручил увеличить зарплату работникам архивов
На пензенском участке трассы М-5 «Урал» возобновили движение
На ул. Кижеватова разросшееся дерево закрыло светофор
Tele2 приготовила «Гол» для футбольных болельщиков
Пенза и Никольский район получат миллион рублей на развитие туризма
Пензячка предложила сделать лестницу с ул. Боевая Гора на тропу здоровья
В Пензе предложили сделать туристическую тропу от ул. Калинина к реке
«МегаФон» напомнил о безопасности детей в интернете
Заброшенный особняк на ул. Калинина хотят вернуть городу

В Пензе в кинотеатре «Современник» закрыли зал «Премьерный»

5 июня в 10:57 490 просмотров
«Премьерный» пензенского кинокомплекса «Современник».

" data-title="В Пензе в кинотеатре «Современник» закрыли зал «Премьерный» — Пенза-пресс, рунет за день">

Из-за нарушения правил пожарной безопасности суд запретил эксплуатацию зала «Премьерный» пензенского кинокомплекса «Современник».

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, изначально в иске прокурора говорилось о 21 нарушении требований пожарной безопасности в нескольких помещениях кинотеатра.

Во время рассмотрения дела 19 нарушений устранили. Но в кинозале «Премьерный» все осталось по-прежнему, речь идет об отсутствии системы вытяжной противодымной вентиляции в кинозале, кроме того, стены в нем отделаны материалом, который не соответствует необходимому классу пожарной опасности.

Эксплуатацию кинозала запретили до устранения нарушений. Решение суда не вступило в законную силу.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...