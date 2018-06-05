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Директор по птицеводству «Дамате» выступил на международном симпозиуме

5 июня в 12:17 348 просмотров
«Дамате» Эдуард Маилян выступил на 12-м ежегодном международном симпозиуме по болезням индейки.

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Директор по птицеводству группы компаний «Дамате» Эдуард Маилян выступил на 12-м ежегодном международном симпозиуме по болезням индейки.

Мероприятие, проходившее в Берлине с 31 мая по 2 июня под эгидой Всемирной научной ассоциации по птицеводству WPSA, собрало экспертов более чем из 15 стран: Германии, США, Канады, Бразилии, Великобритании, Франции, Нидерландов, Польши, Румынии, Италии, Египта, Сирии, Туниса, Марокко и других.

В течение трех дней на симпозиуме было представлено 43 доклада, участники обсуждали причины возникновения болезней индейки, методы диагностики, профилактики и лечения, вопросы повышения благополучия птицы через оптимизацию технологии ее содержания и кормления и международного законодательства в этой сфере.

Представитель компании «Дамате» принимает участие в берлинском симпозиуме в пятый раз. Эдуард Маилян представил доклад на тему биологической защиты птицепоголовья на фоне напряженной эпизоотической обстановки по гриппу и другим инфекционным заболеваниям птиц. Он подчеркнул важность комплексного подхода к обеспечению ветеринарного благополучия предприятий и профилактические мероприятия, в частности, нахождение новых путей снижения отрицательного воздействия стрессовых технологических факторов, возникающих при откорме индейки.

«Индейководство — одна из самых малочисленных (1,7% от общего объема производимого в мире мяса), но наиболее интенсивно развивающихся отраслей мясного птицеводства. При этом индейка отличается длительным сроком откорма и требовательностью к условиям содержания. Особый отпечаток накладывают особенности биологии, поведения и характер течения различных заболеваний индейки, определяющие трудности их диагностики и профилактики. Круг специалистов, имеющих опыт работы с этой птицей весьма ограничен, поэтому важность участия в подобных уникальных в глобальном масштабе мероприятий трудно переоценить», — сказал Эдуард Маилян.

Фотография: Фото предоставлено ГК "Дамате"

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