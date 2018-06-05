«Ростелеком» и «Национальная Медиа Группа» создадут совместное предприятие

ЗАО «Национальная Медиа Группа» и «Ростелеком» договорились о создании совместного предприятия в области производства и дистрибуции контента.

Предприятие будет заниматься производством и закупкой контента, запуском совместных каналов и дистрибуцией собственных и сторонних каналов. Помимо этого, стороны намерены расширять партнерство в области интернет-технологий, платформ и Big Data.

Первым шагом в рамках производства станет создание направления по дистрибуции каналов — уже достигнуты предварительные договоренности с рядом крупных игроков.

«Партнерство медиа и телеком компаний является международным трендом, так как позволяет создать уникальные стратегические преимущества для обеих сторон: доступ к экспертизе и уникальному контенту для телеком-операторов и, в свою очередь, доступ к технологиям и абонентам для медиа-игроков. Экспертиза НМГ в области производства, дистрибуции и монетизации контента совокупно с технологиями «Ростелекома» позволят создать контентного игрока нового уровня», — отметила генеральный директор НМГ Ольга Паскина.

«Наша компания занимает лидирующие позиции на российском рынке услуг платного ТВ с 10 миллионами обслуживаемых домохозяйств. Для «Ростелекома» сегмент платного ТВ является одним из драйверов роста бизнеса. Мы заинтересованы в том, чтобы нашим клиентам был доступен лучший телевизионный и видеоконтент. Объединяя усилия с НМГ в области производства и дистрибуции контента, мы следуем лучшим мировым практикам, а выиграет от этого наш клиент — телезритель», — сказал президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Генеральным директором совместного производства станет Александр Косарим, отвечающий в ПАО «Ростелеком» за контентную политику. В совет директоров проекта войдут по два представителя с каждой стороны.