Эксперты рассказали, стоит ли ждать повышения цен на жилье в Пензе
В Пензе на Дне города выступит «Хор Турецкого»
Полная программа мероприятий на День России и День города
А. Маркеев: На Чемпионате нашей стране придется играть тем, что есть
Вам будет интересно
Наши новости
«Ростелеком» и «Национальная Медиа Группа» создадут совместное предприятие
На пензенском участке трассы М-5 «Урал» возобновили движение
На ул. Кижеватова разросшееся дерево закрыло светофор
Tele2 приготовила «Гол» для футбольных болельщиков
Пенза и Никольский район получат миллион рублей на развитие туризма
В Пензе в кинотеатре «Современник» закрыли зал «Премьерный»
Пензячка предложила сделать лестницу с ул. Боевая Гора на тропу здоровья
В Пензе предложили сделать туристическую тропу от ул. Калинина к реке
«МегаФон» напомнил о безопасности детей в интернете
Заброшенный особняк на ул. Калинина хотят вернуть городу

Иван Белозерцев поручил увеличить зарплату работникам архивов

5 июня в 14:59 184 просмотра
, посвященное 100-летию государственной архивной службы России. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил благодарность сотрудникам, руководителями и ветеранам ведомства за добросовестный труд.

" data-title="Иван Белозерцев поручил увеличить зарплату работникам архивов — Пенза-пресс, рунет за день">

5 июня в библиотеке имени Лермонтова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию государственной архивной службы России. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил благодарность сотрудникам, руководителями и ветеранам ведомства за добросовестный труд.

«За минувшие 100 лет проделана большая работа по сохранению истории государства российского. Время идет, и посмотреть, как было раньше, какие изменения произошли, можно только по архивным документам. Самое большое достижение — это люди, которые работали над этим в разные годы и сегодня хранят историю нашей губернии», — подчеркнул глава региона.

По решению губернатора для размещения фондов архива выделено здание, в котором в настоящее время идет ремонт. Кроме того, готовится проектно-сметная документация на реконструкцию здания госархива на улице Дзержинского, сообщили в пресс-центре областного правительства.

Иван Белозерцев наградил отличившихся специалистов ведомства за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие архивного дела. Также он обратил внимание, что их зарплаты — невысоки.

«Заработная плата не соответствует вкладу вашего труда, который вы выполняете. Поэтому я дал поручение министру финансов, заместителю председателя правительства, руководителю комитета подготовить предложения по повышению заработной платы сотрудникам архивной службы», — сообщил он.

Перед началом мероприятия собравшиеся смогли увидеть выставку «К 100-летию архивной службы», которая расположилась в фойе библиотеки. На ней были представлены уникальные документы из фондов госархива, редкие книги об истории Пензенского края, предметы из истории архивного дела, а также экспозиция краеведческого музея.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/88290/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...