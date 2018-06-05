Иван Белозерцев поручил увеличить зарплату работникам архивов

«За минувшие 100 лет проделана большая работа по сохранению истории государства российского. Время идет, и посмотреть, как было раньше, какие изменения произошли, можно только по архивным документам. Самое большое достижение — это люди, которые работали над этим в разные годы и сегодня хранят историю нашей губернии», — подчеркнул глава региона.

По решению губернатора для размещения фондов архива выделено здание, в котором в настоящее время идет ремонт. Кроме того, готовится проектно-сметная документация на реконструкцию здания госархива на улице Дзержинского, сообщили в пресс-центре областного правительства.

Иван Белозерцев наградил отличившихся специалистов ведомства за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие архивного дела. Также он обратил внимание, что их зарплаты — невысоки.

«Заработная плата не соответствует вкладу вашего труда, который вы выполняете. Поэтому я дал поручение министру финансов, заместителю председателя правительства, руководителю комитета подготовить предложения по повышению заработной платы сотрудникам архивной службы», — сообщил он.

Перед началом мероприятия собравшиеся смогли увидеть выставку «К 100-летию архивной службы», которая расположилась в фойе библиотеки. На ней были представлены уникальные документы из фондов госархива, редкие книги об истории Пензенского края, предметы из истории архивного дела, а также экспозиция краеведческого музея.