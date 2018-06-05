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В российских вузах отменят военные кафедры

5 июня в 16:36 314 просмотров
, сообщает Lenta.ru. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

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Министерство обороны России предлагает заменить военные кафедры при вузах едиными военными учебными центрами, сообщает Lenta.ru. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

Этот законопроект призван повысить эффективность подготовки военных кадров при вузах и управления процессом обучения студентов.

«Создание военных учебных центров будет проводиться в рамках существующего кадрового заказа и не предусматривает увеличения общего числа граждан, привлекаемых к военной подготовке», — говорится в документе.

В настоящее время военная подготовка студентов в России проводится по нескольким направлениям. Действуют учебные военные центры по подготовке кадровых офицеров для контрактной службы, программы обучения на офицеров, сержантов, старшин, солдат, матросов запаса, ведется обучение на военных кафедрах.

Минобороны предлагает стандартизировать систему подготовки военных кадров и создать единый вид подразделений военной подготовки вместо множества структурных подразделений. Таким образом, продуктивность использования учебно-материальной базы, учебного вооружения и военной техники должна вырасти.


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