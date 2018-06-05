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НЕ случайность. На ул. Суворова в непогоду пострадал целый ряд авто

5 июня в 20:31 206 просмотров

В Пензе 5 июня на ул. Суворова во дворе дома № 192 во время сильного ветра часть дерева упала на легковой автомобиль.

Как сообщает журналист телеканала «Экспресс» Юрий Конгуров, людей в салоне в момент падения не было, поэтому, к счастью, обошлось без жертв. Однако машине был нанесен ущерб — разбито заднее стекло, помята крыша.

Как рассказывают владельцы авто и их соседи, несколько дней назад, 30 мая, уже случалось аналогичное происшествие — так же ветка ветхого дерева упала на четыре (!) стоящие во дворе машины. Три из них получили повреждения. После этого приезжали коммунальщики, производили опиловку сухих ветвей. С тех пор спиленные ветки так и лежат во дворе.

Дом обслуживает ОАО «Жилье-23» по ОЖФ. Владельцам пострадавших автомобилей предстоит выяснить, в чьей ответственности территория, на которой растут деревья, чтобы понять, кому предъявлять имущественные претензии — управляющей организации или администрации района.

Фотография: фото Юрия Конгурова

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