У жителей Заря могут в любой момент отнять землю (видео)

В редакцию телеканала «Экспресс» обратились жители микрорайона Заря. Возле их гаража появился высокий забор, который теперь мешает проезду. Жители опасаются, что это только первый случай притеснения, ведь оформить законно право на гаражи и земельные участки они не могут.

Инициативные группы получают от мэрии и районной администрации отказ за отказом. Все документы, подтверждающие право на владение землей, — утеряны. А значит с участков, в которые вкладывали силы десятилетиями, людей могут выгнать в любой момент.

Смириться с новыми габаритами проезда в микрорайоне Заря не получается чисто физически. Попытки Романа Храмцова развернуться и поставить машину в гараж оказываются безрезультатными. Столь необходимое пространство перегородил высокий забор.

«Неделю назад я мог спокойно заехать в гараж, сейчас даже не можем с человеком разъехаться», — сказал он.

Негодование людей упирается в закон. Ограждение официально имеет полное право на существование. Пустая земля принадлежала муниципалитету, по документам это пустырь, а на практике — на продажу выставили дорогу.

«В 2016-м его зарегистрировали, в 2017 году — вышел на продажу. В 2018-м году приехал мужчина и поставил забор. Была дорога, люди ездили, зимой чистили ее. Сейчас сюда даже пожарные не проедут», — рассказал житель микрорайона Заря Антон.

Более того, незаконными значатся те самые гаражи, и даже часть домов, в которых люди прожили десятки лет. Попытки инициативной группы узаконить земельные отношения, оформить в собственность участки закончились многочисленными отказами.

«Гаражи не оформлены, но дело в том, что не могли же люди построить их без разрешения. По совхозу — 300 таких гаражей. Эта проблема уже поднималась, в то время собирался правком, давалась земля, жители строили, надо просто их зарегистрировать», — сказала владелец гаража в микрорайоне Заря Елена Храмцова.

Гаражи и участки в советское время принадлежали подсобному хозяйству оборонного завода из Заречного. На профсоюзных собраниях рабочим совхоза выделяли участки под гаражи и дома, подписывались протоколы собрания. Запросы в мэрию, администрацию Октябрьского района, Росреестр, многофункциональные центры не позволили найти те самые документы, которые подтвердили бы право на собственность.

«Они не могут оформить эти строения, потому что нет документов. Протоколы, которые были, сейчас находятся в Заречном, закрытом городе, доступ к ним отсутствует, а сам совхоз распался», — рассказала жительница Пензы Марина Белякова.

Неопределенность царит во многих сферах хозяйства. Оказались потерянными документы на все коммуникации, где проходит водопровод, газ и электричество, определить невозможно. И даже оформить пособия на социальные выплаты получается не всегда. Но самое главное теперь видно наглядно — землю, которую люди считали своей, у них могут отнять в любой момент, сообщает телеканал «Экспресс».