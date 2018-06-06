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Изуродованный тротуар на ул. Карла Маркса превратится в лоскутное одеяло?

6 июня в 10:29 250 просмотров
, который повредили во время уборки наледи зимой. Судя по снимкам, он будет весь в заплатках.

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В Пензе начали приводить в порядок тротуар на ул. Карла Маркса, который повредили во время уборки наледи зимой. Судя по снимкам, он будет весь в заплатках.

«Тротуар на Карла Маркса готовят к асфальтировке после акта вандализма накануне Масленицы. Теперь это будет «заплаточный» участок. Но это лучше, чем страшные полосы от фрезы. Обещание Юрий Ильин сдержал. Теперь остается проконтролировать качество работ. Спасибо!» — написал в Facebook пользователь Алексей Макаров.

Напомним, тротуар повредили зимой во время уборки наледи перед празднованием Масленицы. На проблему обратил внимание Алексей Макаров. Тогда вице-мэр Юрий Ильин сказал, что все восстановят силами «Пензадормоста», допустившим эту оплошность. Горожане надеялись, что участок приведут в порядок полностью, однако этого не произошло. Теперь он будет напоминать лоскутное одеяло. Но можно ли делать такие тротуары по программе «Безопасные и качественные дороги»?

Фотография: фото Алексей Макарова

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