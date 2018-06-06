Очередной выпуск «Домовиты» посвятили новым проектам в Спутнике

Ведущая программы «Домовита» (16+) Эльвира Петрова проинспектировала главные новостройки Города Спутника — от объектов с максимальной степенью готовности до долгоиграющих проектов.

Информация о ЖК «Оригами» и «Созвездие», проект квартала «Радужные дворы», планы по застройке, условия покупки квартир — обо всем этом вы узнаете из очередного выпуска передачи.