По итогам отчетного периода Пензенская область — лидер Приволжского федерального округа по объему производства мяса с показателем 16,6 тыс. тонн и по приросту надоя молока с показателем 121,4%.

На втором месте в округе регион — по надою молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях. За отчетный период производственный показатель составил 2175 кг. Также область занимает вторую позицию среди субъектов ПФО по приросту показателя производства скота и птицы на убой — 111,4%, сообщает пресс-служба областного минсельхоза.

Пензенская область занимает третье место в ПФО по обороту организаций по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», показатель — 14,5 млрд рублей, что на 13,5% выше аналогичного периода 2017 года. Также на третьем месте регион оказался по производству скота и птицы на убой — 99 тыс. тонн и по приросту поголовья свиней (103,3%).