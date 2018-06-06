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Пензенская область — лидер ПФО по производству мяса

6 июня в 11:18 136 просмотров

В минсельхозе Пензенской области подвели итоги развития аграрного сектора за январь-апрель 2018 года.

По итогам отчетного периода Пензенская область — лидер Приволжского федерального округа по объему производства мяса с показателем 16,6 тыс. тонн и по приросту надоя молока с показателем 121,4%.

На втором месте в округе регион — по надою молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях. За отчетный период производственный показатель составил 2175 кг. Также область занимает вторую позицию среди субъектов ПФО по приросту показателя производства скота и птицы на убой — 111,4%, сообщает пресс-служба областного минсельхоза.

Пензенская область занимает третье место в ПФО по обороту организаций по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», показатель — 14,5 млрд рублей, что на 13,5% выше аналогичного периода 2017 года. Также на третьем месте регион оказался по производству скота и птицы на убой — 99 тыс. тонн и по приросту поголовья свиней (103,3%).


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