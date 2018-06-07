Фрукты помогут избавиться от тяги к конфетам

Почему стоит съедать по три фрукта в день, как они помогают похудеть и избавиться от пристрастия к конфетам, а также о пользе овощей рассказывает врач пензенского областного центра медицинской профилактики Татьяна Чепасова.

Роль овощей и фруктов в питании человека чрезвычайно велика. Сложно представить сбалансированное полноценное питание без большого количества овощей и фруктов. Их невозможно заменить никакими другими продуктами. Овощи и фрукты содержат много витаминов, легко усвояемых углеводов, минеральных соединений, органических кислот, вкусовых и ароматических веществ. Они являются источниками биологически активных соединений, способных улучшить общее состояние здоровья, работу всех физиологических систем организма и защитить от самых тяжелых заболеваний. Поэтому они должны стать неотъемлемой частью ежедневного рациона любого человека.

Каждому виду фруктов и овощей присущи определенные биологически активные вещества. Больше всего витаминов содержат фрукты и овощи, употребляемые в свежем виде.

Питание на основе овощей и фруктов способствует:

— нормализации веса,

— уменьшению вероятности развития болезней сердца и сосудов, инсульта, глазных болезней, патологии пищеварительной системы,

— защищает от развития раковых опухолей,

— нормализует уровень глюкозы в крови,

— улучшает обмен веществ и способствует похудению,

— используется для предупреждения и лечения болезней крови, а также при атеросклерозе и нарушении обмена веществ.

Продукты растительного происхождения содержат значительное количество углеводов, к которым относится сахар, крахмал, инулин, клетчатка и пектиновые соединения.

Пектины обладают довольно интересной способностью — при взаимодействии с водой, они набухают и поглощают из кишечника ненужные организму вещества, в том числе яды, патогенные микробы, канцерогены, и удаляют их из организма.

Клетчатка нормализует работу желудочно-кишечного тракта, усиливает перистальтику кишечника, улучшает пищеварение и способствует выведению из организма шлаков и холестерина.

Витамины очень важны и полезны в питании человека, они помогают организму бороться с разными заболеваниями, особенно это относится к витаминам группы А и С. Недостаток витаминов приводит к нарушению обмена веществ, ухудшению зрения, шелушению кожи, выпадению волос, кровоточивости десен и т. д. Большое количество витаминов содержится в помидорах, зеленом луке, капусте, моркови, бобовых, черной смородине, цитрусовых и других овощах и фруктах.

В состав фруктов входят соли органических кислот, которые нейтрализуют имеющиеся в организме кислые продукты, что очень важно при таких заболеваниях как сахарный диабет, когда организм страдает от избытка кислых продуктов. Также это имеет большое значение для поддержания постоянной реакции тканей и жидкостей.

Овощи и фрукты богаты на калий, который усиливает в организме выделение воды и поваренной соли через почки, а также улучшает снабжение мозга кислородом и играет важную роль при передаче нервных импульсов. Такое свойство калия неоценимо для лечения заболеваний почек, сердечно-сосудистой системы и других болезней.

В состав многих овощей и фруктов входит железо и другие микроэлементы: цинк, медь, йод, марганец, фтор и т. д. Все они важны для поддержания нормального функционирования организма. Железо принимает активное участие в процессах кроветворения. Гемоглобин крови содержит железо.

Овощи, как в свежем, так и переработанном виде, являются сильными стимуляторами выделения желудочного сока и тем самым способствуют более полному перевариванию и усвоению в организме белков, жиров и углеводов. Особенно усиливают процесс пищеварения желудка морковный, огуречный, капустный, а также арбузный сок.

Овощи усиливают процесс пищеварения не только в желудке, но и в кишечнике, увеличивая выделение желчи и сока поджелудочной железы. Вместе с этим нормализуется жизнедеятельность полезной кишечной микрофлоры, снижается интенсивность гнилостных процессов, уменьшается образование вредных токсических веществ в кишечнике. Овощная пища имеет преимущественно щелочную реакцию, и ее присутствие в рационе устанавливает в организме человека оптимальный кислотно-щелочной баланс.

Овощи, уступая по содержанию белков и жиров продуктам животного происхождения, являются основным поставщиком углеводов и минеральных солей. Овощи содержат природные антиоксиданты, структурированную воду.

Вода придает овощам свежесть, сочность, является растворителем многих органических веществ. Растворенные в ней питательные вещества (сахара, кислоты, азотистые, минеральные вещества) лучше усваиваются организмом человека. Высокое содержание воды в овощах обуславливает их низкую энергетическую ценность (калорийность). Сырые овощи содержат больше витаминов и минеральных солей. В зимний период времени, когда свежих овощей не так много, рекомендуется есть квашеную капусту, она имеет свойство сохранять на протяжении длительного времени витамин С.

Чтобы сохранить все свойства без уменьшения столь важной роли овощей и фруктов в питании человека, при их переработке в домашних условиях, необходимо придерживаться следующих рекомендаций: мыть плоды в холодной воде, очищать только тонкий слой верхнего покрова, а не всю кожуру с мякотью, овощи лучше варить на пару или тушить.

Полезные свойства фруктов начинаются с того, что они способны быстро утолять голод и насыщать кровь легкоусвояемой фруктозой. Сухофрукты: курага, чернослив и др.— должны постоянно присутствовать в меню. Ешьте их вместо конфет, когда очень хочется сладкого. Но одних сухофруктов недостаточно. Помимо них, в день необходимо съедать три любых фрукта.

Прием фруктов не только не насыщает организм лишними калориями, но и позволяет избавиться от вредных пристрастий к сладким продуктам. Таким образом, человек, чувствуя сладкий вкус, получает удовольствие от еды, при этом сама фруктоза частично выводится вместе с пищевыми волокнами. Даже самые сладкие фрукты, в том числе бананы, — это низкокалорийные продукты! Так что ешьте любимые фрукты ежедневно.

Когда в организм не поступает необходимое количество витаминов, замедляется рост, развиваются разного рода болезни, наступает преждевременная старость организма. Именно поэтому так важно употреблять ежедневно с пищей достаточное количество различных овощей и фруктов в объеме не менее 400 граммов в сутки. Этот показатель является одним из составляющих компонентов индекса здорового образа жизни каждого человека.