Фантазия, ставшая реальностью. В Пензе работает выставка роботов и нейрогаджетов

В «Робополисе» умные «электроники» из Японии, Австралии, России, США, Канады и Великобритании самостоятельно гуляют, кружатся с гостями в танце и отпускают колкие шуточки. Познакомиться с ними ближе можно в интерактивном пространстве на четвертом этаже ТЦ «Пассаж».

Любимчик самых юных посетителей выставки — Деревяка, отлично играет на шарманке и обожает давать добрые предсказания на будущее. Для того, чтобы заглянуть за завесу своего будущего, достаточно положить в рот роботу руку. Он ненадолго задумается и обязательно расскажет вам что-то хорошее о грядущих событиях.

Много детского внимания привлекают и роботизированные собаки. Например, робопес Aibo использует технологию глубокого обучения для анализа звуков и изображений, проходящих через его датчики. Поэтому этот веселый малыш начинает быстро узнавать и понимать своих владельцев, считывать их эмоции. Возможно, в скором времени Aibo появится во многих домах, где есть дети, и станет им верным другом и защитником.

В программе «Робополиса» есть и несколько шоу. Возле генератора Теслы атмосфера буквально наэлектризована. Молнии, пойманные смелым ассистентом, подчиняются человеческой воле: «танцуют» и исполняют известные мелодии.

В «Робополисе» электроники освоили и театральные подмостки. В небольшом камерном театре невысокие крепыши Ubtech Alpha исполняют задорные танцы и удивляют почти человеческой гибкостью.

Дети до трех лет включительно посещают выставку бесплатно. Еще один приятный бонус — неограниченное время посещения в течение одного дня. Гости могут отвлечься на прогулку по магазинам или обед, а потом снова вернуться в «Робополис». Выставка работает с 1 июня по 1 июля без праздников и выходных.

Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Робополис» у партнеров компании. Подробности по ссылке — https://vk.com/topic-166503342_38648818

Подробнее:

Сайт: https://робополис.рф/penza/

VK: https://vk.com/robopolis_penza

Телефон: +7 (962) 474 26 65.