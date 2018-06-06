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Дело о смерти несовершеннолетней в гараже передали в суд

6 июня в 17:11 710 просмотров

В Пензенской области в суд направили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности несовершеннолетней девушке.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в ночь с 23 на 24 декабря 2017 года девушка вместе с 22-летним парнем находилась в гараже. Зная, что она не достигла 16-летнего возраста, молодой человек вступил с ней в близость в машине. В автомобиле был включен двигатель для прогрева салона, а ворота гаража закрыты.

Через некоторое время молодые люди почувствовали себя плохо. Парень заглушил мотор, попытался выйти из машины, но потерял сознание. Когда очнулся, ему все-таки удалось выбраться из гаража, девушка оставалась внутри. «Скорую» вызвала его родственница, медики констатировали смерть потерпевшей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1233403/

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