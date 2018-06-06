Пензенские НКО получили на реализацию проектов более 17 млн руб (видео)

Девять проектов некоммерческих организаций из Пензы получили президентские гранты на общую сумму более 17 миллионов рублей. Поддержку получили социальные проекты, направленные на работу с инвалидами, по сохранению исторической памяти, а также охране здоровья человека, защите природы и животных.

«Дом Вероники» и «Квартал Луи» выросли до масштабов России. Руководитель и вдохновитель проектов Мария Львова-Белова вернулась с конференции фонда президентских грантов, где выступала в качестве спикера. Она рассказала, как в Пензе помогают людям с ограниченными возможностями здоровья. В итоге «Квартал Луи» выиграл президентский грант в третий раз — более шести с половиной миллионов рублей. Средства направят на реализацию масштабного проекта «Лидеры изменений. Равный — Равному». Идея состоит в помощи инвалидам из других регионов.

«У нас родилась идея стажировок для ребят из 16 регионов России, то есть мы будем принимать в сентябре молодых инициативных людей, которые готовы что-то узнать, развиться, чтобы применять полученные знания в дальнейшем в своем регионе», — сказала Мария Львова-Белова.

В арт-холле «Квартала Луи» готовятся к большим переменам. В новом помещении обустроят молельную, соляную и комнату для релаксации, студию живописи, танцевальный класс. Все адаптированное — для людей с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата.

Активистка Олеся Тарашкевич называет «Квартал Луи» точкой мотивации. Инвалид по слуху и опорно-двигательному аппарату, она — сооснователь гончарной мастерской «Капля солнца».

«Так получилось, что я не получила высшего образования, потому что потеряла слух в 18 лет, это было сложно. Три года я не знала куда себя деть, чем заняться, что делать. Затем начала реабилитироваться и вести активную общественную жизнь. Проект создала вместе с Людмилой Тимаковой, получили два гранта, сейчас я являюсь старшим мастером и директором», — рассказала она.

Детей с различными видами заболеваний мастера учат лепить из глины. Многие наставники также люди с инвалидностью. Противопоказаний для этих занятий, как уверяют активисты, не существует. Особый интерес к такой работе с мелкими движениями у родителей, дети которых страдают ДЦП.

«Здесь развивается и мелкая моторика, и суставы пальцев работают, очень интересно и полезно для детей», — отметила мама воспитанники гончарной мастерской «Капля солнца» Юлия Заславская.

По этому примеру подобные мастерские открывают в Ульяновске, Новом Уренгое, все это результат выездных мастер-классов. Расширять географию активисты будут на средства президентского гранта, «Капля солнца» рассчитывает засиять от Крыма до Урала. Но большая часть средств уйдет на то, чтобы мастерская стала инклюзивным ремесленным центром. Для этого добавят занятия по мыловарению, изготовлению свечей и дереву, станки для деревообработки и станут основной статьей расходов.

Обучать прикладной работе в «Капле солнца» в будущем рассчитывают также трудных подростков. Часть гранта уйдет на обустройство нового помещения. Его гончарная мастерская рассчитывает получить на улице Октябрьской, это муниципальное помещение, которое подходит для работы с инвалидами.

О своем помещении также мечтают некоммерческие организации по сохранению исторической памяти. Пока же на средства гранта — около полутора миллионов рублей, региональное поисковое движение России увековечит память погибших в пензенских госпиталях воинов Великой отечественной.

«Проект направлен на максимальную выверку, сверку имен и фамилий воинов, умерших в госпиталях на территории региона. По предварительной информации — это около восьми тысяч человек», — рассказала председатель регионального совета «Поискового движения России» в Пензенской области Лариса Казакова.

На деньги гранта поисковики смогут поехать в архивы Саратова, Подольска и Санкт-Петербурга. Также активисты планируют установить мемориальные доски и знаки на зданиях, в которых располагались эвакогоспитали. Исторические данные объединят в новый экскурсионный маршрут.

Проекты пензенских активистов некоммерческих организации в общей сложности получили больше 17 миллионов рублей. Это не только идеи по работе с инвалидами, сохранению памяти, но также охране окружающей среды, защите животных и охране здоровья, сообщает телеканал «Экспресс».