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В Пензе отметили 219-летие Пушкина (видео)

6 июня в 20:06 196 просмотров
, но ее все равно празднуют по всей стране. В Пензе, по традиции, поклонники гения встретились у памятника Пушкину в центре города. Там прошел импровизированный литературный митинг.

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6 июня в России — «Пушкинский день», 219 лет со дня рождения поэта. Дата не круглая, но ее все равно празднуют по всей стране. В Пензе, по традиции, поклонники гения встретились у памятника Пушкину в центре города. Там прошел импровизированный литературный митинг.

Как, если не чтением его стихотворений, воздать почести солнцу русской поэзии. Вкладывая душу, люди обращаются к Пушкину через его творчество. И в нем находят бессмертие. Он увековечил свои чувства и главные мысли всего человечества в рифмах. Оставил масштабное литературное наследие. Это знает любой взрослый житель России и уже начинает понимать с самых ранних лет каждый ребенок, как только открывает книгу сказок Александра Сергеевича.

Литературное творчество великого русского поэта сопровождает нас на протяжении всей жизни. Оно настолько многогранно, что в его произведениях можно найти строчки на любой случай. За это Пушкина чтит и им восхищается вся планета. И его наследие потомки отражают уже в своей жизни и работе.

«Мы, как художники-иллюстраторы, оформляем произведения Пушкина в рисунках. Дети рисуют с удовольствием, на картинах «оживают» герои как сказок, так и более серьезных произведений», — рассказала директор детской художественной школы № 3 Пензы Светлана Лисушкина.

«Работаю преподавателем. Естественно, каждый год читаем Пушкина на тематических лекциях, семинарах, студенты, аспиранты пишут соответствующие контрольные, дипломные работы, защищают кандидатские диссертации. Я очень его люблю. Он — вершина всей поэзии», — сказал заведующий кафедрой «Литература и методика ее преподавания» ПГУ, профессор, доктор филологических наук Геннадий Горланов.

В память о поэте к монументу возложили цветы. Каждый, кто пришел туда в этот день, готов говорить слова благодарности Пушкину не только раз в году, а ежедневно. За его бессмертные строки и страницы и за главное его творение — современный русский язык, сообщает телеканал «Экспресс».


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