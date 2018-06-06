В Пензе выступил театр неслышащих актеров (видео)

На сцене городского центра культуры и досуга выступил столичный театр неслышащих актеров «Недослов». На суд пензенской публики труппа представила постановку «Воля вольная» по мотивам рассказа Максима Горького «Макар Чудра» (12+).

Удастся ли неслышащим актерам рассуждать без слов о страстной любви и жажде воли так, чтобы стало понятно каждому? Ответ на этот вопрос интересовал большинство пензенцев, которые пришли на спектакль «Воля вольная». Ведь воплотить на сцене постановку подобного жанра — архисложно.

Зрители уверены в одном, что спектакль театра неслышащих актеров пройдет в тишине, но как только погас свет, тишину нарушила громкая мелодия. Огонь вольной жизни разожгли танцы цыганского табора, в лучших традициях атмосферы романтизма молодого Горького. Публика в недоумении: как немым артистам удается синхронно двигаться в такт музыке. Ответ кроется в будке мастера по звуку.

Герои спектакля не слышат музыку, но чувствуют вибрации и понимают жесты, которые им показывает хореограф. Декораций на сцене минимум. Все для того, чтобы не отвлекать зрителя от игры актеров.

«Язык жестов — это малодоступная для пензенского зрителя опция, в принципе, как и для любого другого. Этот театр уникальный, в мире нет другого такого профессионального состава. Спектакль всегда проходит в эмоциально приподнятой атмосфере, этим делятся актеры, они энергичные, отдача мощная», — отметил директор театра Сергей Бидный.

Представление труппы глухонемых актеров основано на том, что главное средство выражения эмоций — это пластика. Каждый из них виртуозно управляет своим телом. И все же назвать спектакль немым будет не совсем верно, голоса у героев постановки есть, пусть они и принадлежат режиссерам и постановщикам жестов.

В спектакле «Воля вольная» приняли участие 13 ведущих актеров театра «Недослов». 6 июня они вновь выйдут на сцену центра культуры и досуга, чтобы показать детский спектакль «Малыш и Карлсон» (6+). А в пятницу, 7 июня, труппа ждет пензенцев на пронзительную историю по пьесе Александра Вампилова «Утиная охота» (16+).

Сообщает телеканал «Экспресс».