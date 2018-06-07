Пензенской компании предложили организовать представительство в Пекине

7 июня в Пензе в рамках форума «InnoMed-2018» перед запуском совместной российско-китайской линии производства медицинских изделий для травматологии и ортопедии состоялась встреча губернатора Ивана Белозерцева и вице-президента компании Tianjin ZhengTian Medical Instrument Co., Ltd. Ли Гуан.

«У меня нет сомнений, что проект будет взаимовыгодным и для китайской, и для пензенской компании. Его реализация даст возможность выйти на мировые рынки. Надеюсь, что это только первый шаг к реализации совместных проектов. Мы заинтересованы в том, чтобы китайские компании приходили в регион, активно развивались и выпускали современную продукцию», — сказал Иван Белозерцев.

Глава региона напомнил, что в области налажено сотрудничество с китайскими компаниями и в других сферах, например, в сельском хозяйстве.

«Мы ощущаем радушие и гостеприимство, приезжая в Пензенскую область. Мы видим, что регион развивается, и присоединяемся к надеждам на наше дальнейшее сотрудничество, надеемся на прекрасные перспективы. Наши консультанты сказали, что в Пензенском регионе благоприятные условия для развития бизнеса», — отметил Ли Гуан.

Гость предложил не ограничиваться протезами, а организовать в Пекине представительство пензенской компании и наладить общение между научными сотрудниками организаций. Иван Белозерцев поддержал идею.

В завершение встречи участники обменялись памятными подарками.