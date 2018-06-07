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В России стартовала лососевая путина

7 июня в 09:36 180 просмотров
, как по заказу, в России стартовала лососевая путина, сообщают «Аргументы Недели». Первыми промысел красной рыбы открыли рыбаки Камчатки. Прогноз по вылову тихоокеанских лососей очень благоприятный — более 490 тыс. тонн. Это на 158 тыс. т, или на 47, 6%, больше 2016 года. Напомним, улов лосося сопоставляется по четным, нелососевым, и нечетным — обильным годам.

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В первый день лета, как по заказу, в России стартовала лососевая путина, сообщают «Аргументы Недели». Первыми промысел красной рыбы открыли рыбаки Камчатки. Прогноз по вылову тихоокеанских лососей очень благоприятный — более 490 тыс. тонн. Это на 158 тыс. т, или на 47, 6%, больше 2016 года. Напомним, улов лосося сопоставляется по четным, нелососевым, и нечетным — обильным годам.

Cпециалисты утверждают, что возможный улов красной рыбы в этом году будет наиболее значительным по сравнению с последними годами. Впрочем, хорошо понятно, что прогноз еще может быть скорректирован как в меньшую, так и большую сторону. К примеру, в 2016 г. при прогнозе в 332 тыс. т улов составил 446 тыс. тонн. В прошлом году фактический вылов достиг более 351 тыс. тонн.

Основу вылова, как обычно, составит горбуша — 339 тыс. тонн. Прогнозируемый объем добычи кеты, второго по численности вида тихоокеанских лососей, в 2018 г. составляет 101 тыс. тонн. Это уступает предыдущим годам. Освоение нерки ожидается в объеме около 41 тыс. тонн. Лидером по добыче лосося традиционно является Камчатка. В 2017 г. там был добыт рекордный для региона улов — более 240 тыс. тонн. В этом году он вырастет еще больше и составит 295 тыс. тонн.

Несомненно, результаты красной путины повлияют на общий итог всероссийской рыбалки. По последним статистическим данным, российским рыбакам уже удалось до минимума сократить отставание от прошлого года. К началу лета российские пользователи добыли уже более 2 млн т водных биоресурсов.

№ 22 (615) от 07 июня [ «Аргументы Недели «]

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/sockeye-%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B-%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F-492258/

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