В первый день лета, как по заказу, в России стартовала лососевая путина, сообщают « Аргументы Недели ». Первыми промысел красной рыбы открыли рыбаки Камчатки. Прогноз по вылову тихоокеанских лососей очень благоприятный — более 490 тыс. тонн. Это на 158 тыс. т, или на 47, 6%, больше 2016 года. Напомним, улов лосося сопоставляется по четным, нелососевым, и нечетным — обильным годам.

Cпециалисты утверждают, что возможный улов красной рыбы в этом году будет наиболее значительным по сравнению с последними годами. Впрочем, хорошо понятно, что прогноз еще может быть скорректирован как в меньшую, так и большую сторону. К примеру, в 2016 г. при прогнозе в 332 тыс. т улов составил 446 тыс. тонн. В прошлом году фактический вылов достиг более 351 тыс. тонн.

Основу вылова, как обычно, составит горбуша — 339 тыс. тонн. Прогнозируемый объем добычи кеты, второго по численности вида тихоокеанских лососей, в 2018 г. составляет 101 тыс. тонн. Это уступает предыдущим годам. Освоение нерки ожидается в объеме около 41 тыс. тонн. Лидером по добыче лосося традиционно является Камчатка. В 2017 г. там был добыт рекордный для региона улов — более 240 тыс. тонн. В этом году он вырастет еще больше и составит 295 тыс. тонн.

Несомненно, результаты красной путины повлияют на общий итог всероссийской рыбалки. По последним статистическим данным, российским рыбакам уже удалось до минимума сократить отставание от прошлого года. К началу лета российские пользователи добыли уже более 2 млн т водных биоресурсов.

№ 22 (615) от 07 июня [ «Аргументы Недели «]