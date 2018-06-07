Традиция пензенских кулачных боев привлекла внимание гостей из регионов

Веками на Троицу жители сел Белинского района Пензенской области собираются на Линевских лугах и отмечают праздник так же, как их предки. Непременным атрибутом и кульминацией фестиваля являются кулачные бои. Ни смена власти, ни время не разрушили эту традицию. В этом году впервые на мероприятии побывал член оргкомитета фестиваля «Атмановские кулачки», председатель Тамбовского общества краеведов Михаил Семенов. Он признался, что был поражен.

«Эта площадка уникальна, ее ведь никто никогда не организовывал. 700 человек приехали по родовой памяти в поле, установили «КамАЗ», украсили его в стилистике праздника Троицы — ветками березы. Когда все собрались, образовался круг, вышел судья, и начался кулачный бой. Я увидел, что здесь включается мощнейшая память народа, она собирает людей на этой площадке. Здесь есть корни. Имея такую площадку, такую анархичную патриотичную традицию можно вырастить хороший фестиваль», — поделился он впечатлениями.

Михаил Семенов знает, о чем говорит. В свое время о тамбовском фестивале кулачных боев «Атмановские кулачки» знали тоже только жители окрестных сел, пока на него не обратили внимание СМИ, а организаторы не смогли достучаться до власти. Теперь фестиваль входит в 200 лучших российских праздников, широкую поддержку ему оказывает ЮНЕСКО, так как мероприятие проходит в формате традиционных игр, а они провозглашены фондом неотъемлемой составной частью Всемирного культурного наследия человечества.

«Кулачные бои — это традиционное решение многих социальных вопросов на селе: у кого будут поближе покосы, у кого источники воды и так далее. Бои были одной из опций, финальным аккордом, праздника сбора урожая. Вся цивилизация строится на сельскохозяйственных праздниках.

Если мужчина не сможет стоять против соперника, если он не ощущает товарищеского локтя, выходит из стенки — это аморфная масса. На «Атмановских кулачках» мы делаем культурную прививку молодежи на всю жизнь. Люди, которые не привязаны к традициям, истории, культуре, земле, никогда ее защищать не будут, только из-под палки. Кулачные бои всю жизнь, с 12 века, были мобилизационной подготовкой всего населения», — отметил Михаил Семенов.

С тем, что кулачные бои могут с полным правом претендовать на звание бренда Пензенской области, согласен и доктор исторических наук, профессор ПГУ Владимир Первушкин.

«Уникальность их в том, что в 19 веке кулачные бои были распространены в регионе повсеместно, и в Пензе в том числе, а потом традиция ушла, но на Ливневских лугах в Белинском районе осталась. И бои считаются там брендом района, но это может стать визитной карточкой и для всей области. Но чтобы это случилось, фестиваль надо раскручивать с помощью интернета, телевидения, вложить хотя бы минимальные средства — как минимум сделать подъездные пути. Такие вещи надо поддерживать. Если об этом не рассказывать, народ и не будет знать, что у нас есть такие интересные мероприятия», — отметил он.

С тем, что фестиваль в Белинском районе надо развивать и поддерживать, согласны и представители власти.

«Задача ставится такая, чтобы фестиваль [ДаншиноFest] стал ежегодным и в течение двух ближайших лет получил статус всероссийского, мы еще в апреле завели его во всероссийский календарь событий, который позволяет рекламировать фестиваль во всех субъектах России, и оказались правы — фестиваль не только состоялся, но и был организован на высоком уровне. Думаю, что уже к осени мы сформируем оргкомитет следующего фестиваля и начнем планомерно готовится к его проведению. Напомню, что фестиваль имеет историко-культурную направленность, а кулачные бои являются необычным, но лишь элементом, который повышает интерес к фестивалю», — рассказал ИА «Пенза-Пресс» зампред областного правительства Олег Ягов.

Остается надеяться, что идею развития старинного фестиваля не забросят и скоро он войдет в число самых интересных и узнаваемых в России.