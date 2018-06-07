Губернатор оценил новые технологии пензенского медкластера

Операцию проводят на свинье, клапан ставят врачи из самарского онкодиспансера, они приехали перенимать опыт у пензенсикх коллег.

«Я был первый раз на такой операции, было очень интересно. Надеюсь, что она пройдет успешно. Врачи борются за то, чтобы клапан устанавливали без остановки сердца. Эта очень важная технология, особенно для людей пожилого возраста. Надо, чтобы технологии шли дальше. Это одно из ключевых событий форума. Пензенский биомедицинский кластер — один из лучших в стране. Мы гордимся тем, что свою продукцию поставляем в 25 стран мира. Это огромная работа», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Руководитель пензенского кардиоцентра Владлен Базылев сообщил, что самарцы заинтересовались разработками пензенских коллег и отметил, что отечественные разработки — хорошего качества, но в то же время не в пример дешевле зарубежных аналогов.

«То, что мы сейчас делаем, обходится в два раза дешевле. Сейчас мы активно эту технологию внедряем», — сказал он.

Напомним, также на «InnoMed-2018» планируется запустить совместную российско-китайскую линию производства медицинских изделий для травматологии и ортопедии.