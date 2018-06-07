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Жителей Пензы в День города сплотит «Хоровод единства»

7 июня в 10:07 314 просмотров
«Хоровод единства» (0+).

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В Пензе 12 июня в рамках празднования Дня России и Дня города состоится «Хоровод единства» (0+).

«Эта акция всероссийская, жители более ста городов возьмутся за руки и встанут в хоровод», — рассказала организатор «Хоровода единства» Ольга Петто.

Гостей праздника соберут в 12.00 на площади Ленина.

Мероприятие в Пензенской области проходит не в первый раз. Так, 27 мая хоровод водили на «Даншино Fest» в селе Даньшино.

«В нем приняли участие около ста человек, мы услышали много хороших отзывов, участникам мероприятия все очень понравилось», — добавила Ольга Петто.

Организаторы пояснили, что главная цель мероприятия — сплотить все народы Земли вне зависимости от национальности, места проживания, религиозного, социального, политического или культурного мировоззрения.


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