Россияне назвали самой проблемной сферу здравоохранения

28% участников исследования заявили, что больше всего проблем сейчас в системе здравоохранения. По сравнению с 2017 годом также выросло и число респондентов, отмечающих наличие недостатков в образовательной (23%) и экономической (21%) сферах.

Руководитель департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов заявил «Известиям», что концентрация общественного мнения на вопросах социальной сферы означает усиление требований к государству.

«Ожидания абсолютно конкретные: граждане хотят получить работающие системы здравоохранения и образования — это те критерии, по которым в ближайшие годы будет измеряться эффективность государства», — сказал социолог.