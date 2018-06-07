Мастер из Пензы делает гитары для известных музыкантов
Жителей Пензы в День города сплотит «Хоровод единства»
Отзыв о романе «Дети мои»
НЕ случайность. На ул. Суворова в непогоду пострадал целый ряд авто
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе из-за закладки письма потомкам изменится схема движения маршруток
В Пензе запустили российско-китайскую линию производства медизделий
Пензенскому монастырю передадут частицу мощей святителя Луки
Губернатор оценил новые технологии пензенского медкластера
Жителей Пензы в День города сплотит «Хоровод единства»
Фантазия, ставшая реальностью. В Пензе работает выставка роботов и нейрогаджетов
Погода в Пензе на 7 июня
Офф-роуд. Экстремальное хобби пензенских мужчин
Пензенские НКО получили на реализацию проектов более 17 млн руб
Губернатор осмотрел новый производственный участок «Биосинтеза»

Леонид Левин посетил «Центр социальной помощи семье и детям»

7 июня в 11:28 188 просмотров
, направленных на поддержку семей с детьми, а также обсудил предложения по финансированию отдельных социальных программ реабилитации.

" data-title="Леонид Левин посетил «Центр социальной помощи семье и детям» — Пенза-пресс, рунет за день">

В преддверии Дня социального работника председатель комитета Государственной Думы России Леонид Левин провел рабочую встречу с сотрудниками социального центра Железнодорожного района Пензы. Он рассказал о вновь принятых законах, направленных на поддержку семей с детьми, а также обсудил предложения по финансированию отдельных социальных программ реабилитации.

Дискуссию вызвала тема начисления средств на счета детей-инвалидов, использование которых достаточно сложно для опекунов. Депутат признал, что вопрос важный и попросил участников встречи подготовить конкретные предложения, сообщили в общественной приемной.

«Без контроля средств, направляемых на поддержку детей-инвалидов, нельзя. В то же время мы обязательно рассмотрим предложения, которые позволили бы обеспечить контроль средств направляемых федеральным центром на поддержку детей, исключающий искусственные препятствия для их целевого использования. В настоящее время социальным центрам следует не ограничиваться только плановыми возможностями привлечения средств, но и шире использовать грантовую поддержку, реализовывать имеющиеся возможности получения денег от благотворительных организаций федерального уровня для оперативного решения задач по поддержке социально-уязвимых детей», — сказал он.

В завершении встречи Леонид Левин вручил благодарственные письма лучшим социальным работникам центра.

Фотография: фото предоставлено общественной приемной депутата Леонида Левина

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...