Леонид Левин посетил «Центр социальной помощи семье и детям»

В преддверии Дня социального работника председатель комитета Государственной Думы России Леонид Левин провел рабочую встречу с сотрудниками социального центра Железнодорожного района Пензы. Он рассказал о вновь принятых законах, направленных на поддержку семей с детьми, а также обсудил предложения по финансированию отдельных социальных программ реабилитации.

Дискуссию вызвала тема начисления средств на счета детей-инвалидов, использование которых достаточно сложно для опекунов. Депутат признал, что вопрос важный и попросил участников встречи подготовить конкретные предложения, сообщили в общественной приемной.

«Без контроля средств, направляемых на поддержку детей-инвалидов, нельзя. В то же время мы обязательно рассмотрим предложения, которые позволили бы обеспечить контроль средств направляемых федеральным центром на поддержку детей, исключающий искусственные препятствия для их целевого использования. В настоящее время социальным центрам следует не ограничиваться только плановыми возможностями привлечения средств, но и шире использовать грантовую поддержку, реализовывать имеющиеся возможности получения денег от благотворительных организаций федерального уровня для оперативного решения задач по поддержке социально-уязвимых детей», — сказал он.

В завершении встречи Леонид Левин вручил благодарственные письма лучшим социальным работникам центра.