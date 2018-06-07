В Пензе у «Глобуса» светофор сошел с ума. ВИДЕО

В Пензе утром 7 июня светофор для пешеходов на остановке «Рембыттехника» сломался: он горел зеленым в то же время, когда разрешалось движение автомобилей. Это могло бы привести к трагедии, если бы не активные горожане.

«Под колеса, уверенная, что идет по правилам, чуть не попала девушка. Спасибо парню, который стоял там по своей инициативе и тормозил людей», — рассказал подписчик группы «Это Пенза, Карл!».

Молодой человек прислал ролик, на котором видно, что пензенец остановил девушку, уже начавшую переходить дорогу. Он объяснил ей, что светофор неисправен. По словам пользователя, парень простоял там около двух часов по своей инициативе, предупреждая пешеходов.

Журналист телеканала «Экспресс» Юрий Конгуров сообщил, что и парень, и он звонили в ГИБДД и сообщали о проблеме, однако никто не приехал регулировать движение.

«В 9.03 я позвонил в департамент ЖКХ, в технологический отдел. Там приняли сигнал и через 15 минут прислали специалиста, который исправил поломку», — рассказал он.

Сейчас светофор работает в нормальном режиме.