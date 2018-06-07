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В Пензе из-за закладки письма потомкам изменится схема движения маршруток

7 июня в 12:05 174 просмотра
«Письмо потомкам» 12 июня с 8.30 до 10.00 изменится схема движения общественного транспорта.

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В Пензе в связи с проведением закладки капсулы «Письмо потомкам» 12 июня с 8.30 до 10.00 изменится схема движения общественного транспорта.

Так, конечной точкой маршруток № 13 будет перекрестк улиц Чехова и Бакунина (остановка «Центральный рынок»).

Автобусы малого класса № 5к с ул. Кирова проследуют по ул. Максима Горького, ул. Урицкого и затем — по маршруту в обоих направлениях.

Маршрутки № 80 будут двигаться с улицы Суворова по ул. Урицкого, ул. Бакунина и далее — по маршруту в обоих направлениях, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Автобусы № 82с, 99 и маршрутка № 81 с ул. Бакунина проследуют по ул. Урицкого, ул. Суворова и далее — по маршруту.


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