В Пензе из-за закладки письма потомкам изменится схема движения маршруток

Так, конечной точкой маршруток № 13 будет перекрестк улиц Чехова и Бакунина (остановка «Центральный рынок»).
Автобусы малого класса № 5к с ул. Кирова проследуют по ул. Максима Горького, ул. Урицкого и затем — по маршруту в обоих направлениях.
Маршрутки № 80 будут двигаться с улицы Суворова по ул. Урицкого, ул. Бакунина и далее — по маршруту в обоих направлениях, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Автобусы № 82с, 99 и маршрутка № 81 с ул. Бакунина проследуют по ул. Урицкого, ул. Суворова и далее — по маршруту.