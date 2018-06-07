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Представитель Минпроторга РФ Алексей Алехин: Интерес к форуму InnoMed растет

7 июня в 12:23 102 просмотра

В Пензе в форуме InnoMed 7 июня принял участие директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин.

Он пожелал участникам форума успехов, плодотворной работы, которая позволит расширить деловые связи и позволит открыть новые перспективы.

«Мы всегда будем поддерживать тех, кто создает новые технологии, в том числе — и для увеличения конкурентоспособности российской продукции. Перед нами стоит задача увеличить экспорт, мы с удовольствием выслушаем от всех компаний предложения», — сказал чиновник, обращаясь к участникам.

Также в беседе с журналистами Алексей Алехин отметил, что интерес к форуму растет — это видно и по количеству участников, и по уровню специалистов, которые приезжают.

«Это не может не радовать. Наши производители занимают активную позицию на рынке, отстаивая свои интересы. Процесс становления нового бизнеса требует определенного времени, поэтому очевидный результат будет виден через несколько лет. Думаю, все мы станем свидетелями этого», — добавил он.

Напомним, в рамах форума состоялась выставка изделий медицинской промышленности и новых технологи, запуск китайско-российского производства, подписание ряда протоколов о намерениях и соглашения о сотрудничестве между промышленным кластером Пензенской области «БиоМед» и Ассоциацией организаций оборонно-промышленного комплекса производителей медицинских изделий.

Фотография: фото Надежды Саченковой

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