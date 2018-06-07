Передел двора. На ул. 8 Марта жильцы «отжимают» парковочные места

Пензенец сообщил о том, что неизвестные установили во дворе его дома «слоников», ограничивающих парковку.

«Улица 8 Марта, 7. В воскресенье были установлены эти «слоники». Без согласования с кем-либо. Совет жильцов дома тоже не созывался. Один из жильцов написал заявление в полицию. Участковый сказал, что это бесполезно. Помогите решить проблему», — написал мужчина в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

Напомним, за то, что местные автолюбители обустроили парковку без согласия большинства жителей, их могут привлечь к административной ответственности за самоуправство. К тому же надо выяснить, в чьей собственности находится участок.

Информагентство направило официальный запрос в администрацию города.