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Передел двора. На ул. 8 Марта жильцы «отжимают» парковочные места

7 июня в 14:01 250 просмотров
, что неизвестные установили во дворе его дома «слоников», ограничивающих парковку.

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Пензенец сообщил о том, что неизвестные установили во дворе его дома «слоников», ограничивающих парковку.

«Улица 8 Марта, 7. В воскресенье были установлены эти «слоники». Без согласования с кем-либо. Совет жильцов дома тоже не созывался. Один из жильцов написал заявление в полицию. Участковый сказал, что это бесполезно. Помогите решить проблему», — написал мужчина в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

Напомним, за то, что местные автолюбители обустроили парковку без согласия большинства жителей, их могут привлечь к административной ответственности за самоуправство. К тому же надо выяснить, в чьей собственности находится участок.

Информагентство направило официальный запрос в администрацию города.


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