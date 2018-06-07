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«Дамате» открыла первую площадку в Мокшанском районе

7 июня в 13:01 384 просмотра
«Дамате» запустила первую птицеводческую площадку в Мокшанском районе Пензенской области. Благодаря этому работу получили 50 человек.

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Группа компаний «Дамате» запустила первую птицеводческую площадку в Мокшанском районе Пензенской области. Благодаря этому работу получили 50 человек.

Блок состоит из птичников подращивания, рассчитанных на 260 тысяч голов, и площадок откорма. Также он включает в себя собственный водозаборный узел с тремя артезианскими скважинами и системой очистки, пометохранилище, 2,5 тысячи га земли для выращивания сельскохозяйственных культур.

При строительстве компания использовала лучшие наработки: площадки оснастили автоматическими линиями кормления, поения и климат-контроля. Управление системами осуществляется через компьютер, а все данные стекаются в ситуационный центр в центральном офисе в Пензе. Большое внимание уделено биологической и санитарной безопасности: с соблюдением всех норм оборудованы санпропускники и дезбарьеры.

Это не последние объекты «Дамате» в Мокшанском районе. В этом году запустят еще две площадки откорма, на 2019 год намечено возведение трех птицеводческих площадок. Строительство ведется в рамках проекта по расширению действующих мощностей до 155 тысяч тонн в убойном весе в год при партнерстве «Россельхозбанка».

Благодаря приходу компании в районе уже создано 50 рабочих мест, еще 70 человек получат работу в 2019 году.

«Большинство наших работников — это местные жители, получившие возможность работать в компании мирового уровня, не покидая при этом Пензенскую область. Мы уверены, что расширение географии деятельности нашей компании окажет положительный эффект на социально-экономическое развитие районов, где идет строительство наших объектов», — сказал генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров.

Фотография: Фото предоставлено ГК "Дамате"

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