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На форуме InnoMed подписали намерения о сотрудничестве и соглашение

7 июня в 13:13 228 просмотров
(18+) состоялось подписание нескольких протоколов о намерениях по развитию сотрудничества, а также соглашение.

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7 июня на форуме производителей медицинских изделий InnoMed (18+) состоялось подписание нескольких протоколов о намерениях по развитию сотрудничества, а также соглашение.

Протоколы о намерениях подписал руководитель ООО «ТитанМед» Андрей Жупиков. Теперь пензенская компания будет сотрудничать с CeramTec GmbH, Московским областным научно-исследовательским клиническим институтом им. М. Ф. Владимирского, кафедрой травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов, а также Национальным
медицинским исследовательским центром травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова. Стороны будут обмениваться научной, медицинской, технической информации, оказывать помощь и содействие в рамках протокола.

Кроме того, состоялось подписание соглашения между кластером Пензенской области «БиоМед» и Ассоциацией организаций оборонно-промышленного комплекса производителей медицинских изделий. Планируется развитие всестороннего сотрудничества для создания благоприятных условий для развития медицинской промышленности и модернизации здравоохранения по нескольким направлениям.

Напомним, форум стартовал 7 июня и продолжит свою работу в течение двух дней. В его рамках состоялась выставка изделий медицинской промышленности и новых технологий, а также запуск китайско-российского производства. В настоящее время проходит пленарное заседание, где с выступают с докладами представители сферы медицины из многих городов России и зарубежа.


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