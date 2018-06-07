На форуме InnoMed подписали намерения о сотрудничестве и соглашение

Протоколы о намерениях подписал руководитель ООО «ТитанМед» Андрей Жупиков. Теперь пензенская компания будет сотрудничать с CeramTec GmbH, Московским областным научно-исследовательским клиническим институтом им.
медицинским исследовательским центром травматологии и ортопедии имени
Кроме того, состоялось подписание соглашения между кластером Пензенской области «БиоМед» и Ассоциацией организаций оборонно-промышленного комплекса производителей медицинских изделий. Планируется развитие всестороннего сотрудничества для создания благоприятных условий для развития медицинской промышленности и модернизации здравоохранения по нескольким направлениям.
Напомним, форум стартовал 7 июня и продолжит свою работу в течение двух дней. В его рамках состоялась выставка изделий медицинской промышленности и новых технологий, а также запуск китайско-российского производства. В настоящее время проходит пленарное заседание, где с выступают с докладами представители сферы медицины из многих городов России и зарубежа.