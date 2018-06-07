Пензенские спасатели вытащили из воды экстремала

В Пензенской области в селе Казеевка кайтсерферист оказался в беде.

Мужчина занимался экстремальным видом спорта — кайтсерфингом — на Сурском водохранилище в районе села Казеевка. Для катания на доске по поверхности водоема используется парящий в воздухе воздушный змей, называемый кайтом.

Экстремал не учел сложных погодных условий и оказался в воде, сообщает пресс-служба Пензенского пожарно-спасательного центра.

Обнаружил мужчину, который был в воде, дежурный по спасательной станции водохранилища. По его сообщению на место приехала специализированная бригада, пострадавшего вытащили на берег. Помощь врачей ему не потребовалась.