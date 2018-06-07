Из самолетов могут исчезнуть иллюминаторы

Вместо них в салонах лайнеров появятся виртуальные окна, на которых будет отображаться проекция изображения, снятого наружными камерами. Отмечается, что изображения будут выглядеть качественнее и естественнее, чем вид из иллюминатора. Планируется, что благодаря этому самолеты станут легче, будут летать быстрее, выше и тратить меньше топлива. Также нововведение повысит уровень безопасности.

В первую очередь виртуальными иллюминаторами оснастят салоны бизнес-класса. Когда именно это произойдет, пока не уточняется.