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Из самолетов могут исчезнуть иллюминаторы

7 июня в 14:21 104 просмотра
Lenta.ru.

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Арабская авиакомпания Emirates планирует убрать иллюминаторы из самолетов. Об этом сообщает Lenta.ru.

Вместо них в салонах лайнеров появятся виртуальные окна, на которых будет отображаться проекция изображения, снятого наружными камерами. Отмечается, что изображения будут выглядеть качественнее и естественнее, чем вид из иллюминатора. Планируется, что благодаря этому самолеты станут легче, будут летать быстрее, выше и тратить меньше топлива. Также нововведение повысит уровень безопасности.

В первую очередь виртуальными иллюминаторами оснастят салоны бизнес-класса. Когда именно это произойдет, пока не уточняется.


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