В Пензе мальчик через соцсети пытается найти работу для папы

Пензецы в соцсетях обсуждаю пост мальчика, который в группе по поиску работы попросил помочь с трудоустройством папы.

«Пожалуйста, возьмите моего папу на работу. В моей семье случилось несчастье, папу уволили. Работает только мама, возможно, он меня будет ругать за это, но, пожалуйста, возьмите его на работу. Он хороший, только в последнее время начал пить водку. Он очень-очень хороший, я его люблю. Умеет работать сварщиком», — написал ребенок.

Горожане пытаются поддержать мальчика, ободряя его тем, что работа для папы обязательно найдется. Некоторые обещали подумать, какие вакансии можно предложить мужчине.

Мальчик благодарит всех за поддержку и надеется на то, что выход из ситуации найдется.