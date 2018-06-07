Гости InnoMed положительно оценили форум

Член президиума генерального совета и московского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Михаил Препелицкий отметил, что Пензенский регион очень интересный и развивающийся.

«На выставке в рамках форума мы увидели перспективы, здесь есть молодые ребята из Пензенского госуниверситета. Со стороны инвестиций Пенза не отличается ничем от многих крупных городов», — сказал он.

«Мы живем в одной стране, между регионами нет разрывов — это очень здорово. Мы все делимся знаниями и технологиями. На форуме мы обмениваемся опытом и понимаем, что он может быть растиражирован по всей стране. Отрадно, что большая часть новаций в области медицины — российского происхождения. За последние несколько лет то, что раньше было высокими технологиями, сейчас стало рутиной. Это есть и в Пензе, не нужно ехать в Москву для проведения операции, здесь есть то же самое», — подчеркнул директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы Давид Мелик-Гусейнов.

Многие гости форума отметили, что в Пензенской области делается все возможное для пациентов и повышения качества медицинских услуг.

«Сегодня мы осмотрели современную станцию скорой медпомощи, областную женскую консультацию, перинатальный центр. Впечатлило то, что в Пензенской области много внимания уделяется развитию здравоохранения», — рассказала заместитель министра здравоохранения Чувашской республики Светлана Ананьева.

Травматолог-ортопед департамента здравоохранения Москвы Вадим Дубров считает, что совместная российско-китайская линия по производству оборудования для травматологии и ортопедии, которую сегодня запустили, будет широко востребована.