Пензенцы смогут отправиться в путешествие по великим рекам России с «Телекартой»

Участникам необходимо будет задекорировать оранжевый кораблик — символ документального мультимедийного проекта «Великие реки России». Победители получат комплекты спутникового оборудования «Телекарта».

«Великие реки России» — новый масштабный проект телеканала OCEAN-TV, который реализуется при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», и Автономного некоммерческого общества «Русское Океанографическое Сообщество».

Это первая за сто лет полномасштабная экспедиция по Волге. Ее цель — создание единого информационного медиапроекта о культуре, истории, современном экономическом и экологическом состоянии регионов, которые находятся в бассейне крупных рек России.

Кроме того, эта экспедиция практически полностью повторяет путь нижегородского фотографа Максима Дмитриева. Он изучал жизнь на Волге, создавая яркие живые фотографии деревенского быта, шумных ярмарок и красоты российской глубинки. Сегодня телеканал OCEAN TV создает цикл документальных фильмов «Великие реки России. Волга» (0+). Это фильм о реке, о времени и о судьбе.

Всероссийский конкурс «Путешествуй с «Телекартой» будет проходить по 19 июня. Принять участие в нем может любой желающий. Для этого нужно ознакомиться с опубликованными на сайте телеканала OCEAN-TV (http://ocean-media.su/) фотографиями бумажного оранжевого кораблика, который путешествует вместе со съемочной группой от самого истока Волги, сложить из бумаги любой кораблик и украсить его на свой вкус. Фото готовой работы организаторы просят прислать по адресу velikiereki@yandex.ru или разместить на своих страницах в Facebook или «ВКонтакте» с хэштэгом #ОранжевыйКораблик. Следить за информацией о результатах конкурса можно на сайте телеканала OCEAN-TV http://ocean-media.su/ и спутникового телевидения «Телекарта» (https://www.telekarta.tv/about/news.html), а также в социальных сетях (https://www.facebook.com/groups/391556614580378/).

Финалистов объявят 18 июня. Главный критерий отбора победителей — максимальное проявление творческих способностей. Авторы пяти лучших работ получат в подарок комплект оборудования для подключения спутникового телевидения «Телекарта».

В подарочный комплект входит флагманский интерактивный спутниковый приемник M1 от ведущего мирового производителя телевизионных приставок — компании Humax. Это полноценный компактный медиацентр, поддерживающий большинство известных стандартов воспроизведения медиаконтента. Он позволяет организовать телепросмотр, подключившись к спутниковому телевидению «Телекарта» или предустановленному интернет-сервису «Телекарта Онлайн», включая все дополнительные пакеты и онлайн-сервисы. Приемник воспроизводит медиафайлы с различных внешних носителей, в том числе из локальной домашней сети.

В М1 предусмотрена электронная программа передач на экране телевизора (EPG), запись вещания с помощью цифрового видеорекордера (PVR), воспроизведение видео и фотоизображений, проигрывание музыки через USB.

«Большая часть абонентов спутникового телевидения «Телекарта», а их сегодня более трех миллионов, проживает в удаленных населенных пунктах, где очень значима любая возможность почувствовать себя частью огромной страны. Поэтому наша компания традиционно оказывает поддержку проектам и инициативам, связанным с развитием российских территорий. Мы надеемся, что конкурс получит отклик среди россиян, объединит города и села нашей необъятной страны, и поможет привлечь внимание к социально-экономическим и экологическим вопросам, возникающим вокруг великих рек России», — рассказал директор по маркетингу ГК «Орион» Дмитрий Жичин.