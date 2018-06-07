В Пензе пройдет концерт в поддержку приюта «Серафим»

По словам исполнительного директора благотворительного фонда имени Святой Аллы Аллы Тарховой и директора детского православного приюта «Серафим» Ольги Пронькиной, на сцену выйдут ансамбль солистов «Старгород», ансамбль этнической музыки «Миряне», губернаторская симфоническая капелла под руководством В. В. Каширского , участники телепроекта «Лучше всех» с Максимом Галкиным, шоу-группа «Грэмми» и другие.

В приют попадают дети из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Ребенок может находиться там столько, сколько необходимо. «Серафим» очень нуждается в своем транспорте, периодически возникает потребность в продуктах, бытовой химии, канцтоварах, детской сезонной одежде и др.

Вырученные от концерта средства планируют направить на летний отдых детей. Билеты на концерт можно приобрести, позвонив по телефону 48−38−65.

Концерт начнется в 18.30.