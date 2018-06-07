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Валерий Лидин отметил опыт Пермского края в сфере здравоохранения

7 июня в 15:36 194 просмотра
, в котором принял участие председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

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В Перми состоялось заседание ассоциации законодательных органов государственной власти Приволжского федерального округа, в котором принял участие председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

На мероприятии рассмотрели вопрос повышения качества и доступности медицинской помощи в субъектах РФ. Особое внимание участники заседания уделили обсуждению опыта Пермского края в сфере здравоохранения.

В отрасли изменены подходы к выездной работе. Для выезда используются передвижные медицинские комплексы, мобильные ФАПы. Пермский край стал участником федерального проекта «Развитие санитарной авиации». В 2018 году планируется создать единую диспетчерскую службу вызова скорой помощи, ведется постоянный мониторинг исполнения государственной программы «Качественное здравоохранение», сообщили в пресс-службе ЗакСобра Пензенской области.

Кординатор ассоциации Валерий Лидин подчеркнул важность поднятой темы.

«Меры, связанные с повышением качества и доступности медицинской помощи, находятся в числе самых насущных ожиданий граждан. Многое сделано в сфере здравоохранения, но вопросы медицинского и лекарственного обеспечения по-прежнему остаются наиболее чувствительными. За последние годы была проведена оптимизация сети лечебных учреждений. Это делалось для того, чтобы выстроить эффективную систему здравоохранения. Но в ряде случаев, я просто вынужден сегодня об этом сказать, административными преобразованиями явно увлеклись: начали закрывать лечебные заведения в небольших поселках. В результате чего доступность и качество медицинской помощи в некоторых случаях снизились, к такому выводу пришли более 20% россиян», — сказал он.

Он также добавил, что президент в своем послании Федеральному Собранию в качестве важнейшего приоритета назвал создание действительно современной системы здравоохранения, причем на всех уровнях: от первичного звена до федеральных клиник.

«Исходя из поставленных задач, нам предстоит в своих субъектах провести глубокий анализ состояния региональной системы здравоохранения и определить конкретные меры по ее совершенствованию. Прежде всего, обратить внимание на обеспечение качественной медицинской помощью жителей отдаленных территорий, обеспечение лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания всех категорий льготников, развитие системы медицинской помощи онкобольным», — отметил Валерий Лидин.

Также главные врачи презентовали гостям принципы открытой регистратуры, работу с электронной медицинской картой, организацию электронной очереди, особенности работы персонала кабинетов неотложной помощи с диагностическими панелями.


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