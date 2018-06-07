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В Пензенской области клещи покусали 697 человек

7 июня в 16:12 156 просмотров
, которые передаются через их укусы.

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В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области сообщили о нападениях клещей и инфекциях, которые передаются через их укусы.

С начала сезона активности клещей в медучреждения области обратились 697 человек, пострадавших от их укусов, 187 из них — дети до 14 лет. В поликлиниках в отношении всех обратившихся приняли стандартные меры профилактики.

По данным на 7 июня, на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза были исследованы 400 клещей, снятых с людей. Возбудителей инфекции нашли в 40 из них.

За январь-апрель были диагностированы четыре случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Один случай — у жителя Пензенского района, три — у пензенцев. Все случаи произошли с длительной инкубацией, люди заразились в сезон 2017 года, напомнили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Перед открытием сезона в летних оздоровительных учреждениях и местах массового отдыха обрабатывают территории от клещей. Уже обработано 107,48% от запланированной площади.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B-deer-tick-%D1%82%D0%B8%D0%BA-1503083/

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