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Суд подтвердил, что закупки с участием «Пензадормоста» были слишком странными

8 июня в 05:01 100 просмотров
, которое требовало признать незаконным решение УФАС.

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Арбитражный суд Поволсжкого округа вынес решение по апелляции Департамента ЖКХ города Пензы, которое требовало признать незаконным решение УФАС.

Как следует из материалов дела, департамент на сайте госзакупок разместил заказ на выполнение работ «по содержанию автомобильных дорог общего пользования, площадей, тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных переходов, пешеходных лестниц, мостов и путепроводов, ливне-дренажной сети» в Пензе на первый квартал 2015 года. Цена контракта — 225 505 700 рублей.

Заявку подала всего одна компания — «Пензадормост». Аукцион признали несостоявшимся, муниципальный контракт заключили с этой организацией.

Сотрудники УФАС при проведении проверки выявили по торгам признаки нарушения закона «О защите конкуренции», возбудили дело. В результате департаменту выдали предписание об устранении нарушения законодательства. Ведомство не согласилось с таким решением и обратилось в суд.

Как поясни в суде, нарушением стало то, что в один лот департамент ЖКХ объединил функционально и технологически не связанные работы, связанные с содержанием дорог, тротуаров, остановок, подземных переходов, пешеходных лестниц, мостов и путепроводов, ливне-дренажной сети в зимнее и летнее время, нанесению разметки.

«Из технического задания к аукционной документации следует, что содержание автомобильных дорог в зимнее и летнее время требует проведения разных видов работ, применения разных видов специальной техники. При этом выполнение обусловлено погодными условиями, а не календарным временем года.

Также специальной техники требует выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети, нанесения и содержания горизонтальной дорожной разметки. Для выполнения указанных работ предприятие «Пензадормост» заключило отдельные договоры субподряда с разными исполнителями, что подтверждается имеющимися в материалах дела договорами», — отмечают в суде.

Заключение договоров субподряда также говорит о том, что если бы «работы были выделены в отдельные лоты, стало бы возможным участие в аукционе других участников закупки».

Кроме того, по мнению суда, объединение всех работ в один лот привело к увеличению стоимости контракта и суммы обеспечения.

«Это является фактором, ограничивающим круг потенциальных участников закупки в силу значительного размера обеспечения контракта. Участие в электронном аукционе только одного участника позволило судам сделать вывод о том, что предмет закупки сформирован таким образом, что его требованиям соответствовала только одна организация — предприятие «Пензадормост», — отмечается в документах дела.

Оснований для отмены решения УФАС в Арбитражном суде Поволжского округа не нашли.


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