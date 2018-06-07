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В Пензе снизилась аварийность на железнодорожных переездах (видео)

7 июня в 19:42 190 просмотров
, которые начали устанавливать в 2018-м.

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7 июня в 2018 году объявлено Международным Днем привлечения внимания к железнодорожным переездам. Водителям еще раз напомнили о необходимости быть внимательными при пересечении путей и соблюдать правила дорожного движения. В Пензенской области также подводят итоги работы специальных систем видеонаблюдения, которые начали устанавливать в 2018-м.

Автомобильное движение через Ахунский переезд считается наиболее интенсивным. За сутки там проезжает не менее десяти тысяч автомобилей. Разрешенная скорость для поездов на этом участке — 120 километров в час. Переезду больше 60 лет, а систему видеофиксации установили всего месяц назад. Она позволяет круглосуточно регистрировать нарушения и в режиме реального времени, передавать информацию в ГИБДД. У монитора — дежурный. Вера Медведева работает там больше 20 лет. За это время на ее глазах на железнодорожных путях пострадали семь человек.

«Если что-то случилось, должна мгновенно среагировать и прийти на место происшествия, чтобы нажать кнопку и остановить кнопку», — сказала она.

С начала года на переездах, где установлены камеры, аварийность снизилась почти на треть. За пять месяцев к административной ответственности привлечены 64 автовладельца. В 2017 году за аналогичный период было зарегистрировано более 150 нарушений.

«Основное нарушение — выезд под запрещающий звуковой и световой сигнал. Многие водители продолжают движение на переезд даже после срабатывания тревоги, это угрожает безопасности поездов», — рассказал главный инженер пензенской дистанции пути Алексей Радин.

На территории Пензенской области современными системами видеофиксации оснащены четыре переезда с наиболее интенсивным движением. До конца года камеры установят еще на двух переездах в районе станции «Пенза-4», сообщает телеканал «Экспресс».


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